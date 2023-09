Nel post partita di Genk-Fiorentina, arrivano a Sky Sport le dichiarazioni di Luca Ranieri, autore della doppietta per i viola nel 2-2 in Belgio:



"Aspettavo un gol, farne due è una gioia immensa ma subire così all'ultimo è un rammarico. Ci rifaremo domenica, abbiamo subito gol quando eravamo messi bene ma ci è entrata la paura e abbiamo rischiato di perdere. Ci portiamo a casa il pareggio. La scintilla? Grazie all'aiuto di tutti che hanno creduto in me, mi sto togliendo delle soddisfazioni ma sono ancora giovane e voglio ancora migliorare. Nazionale? Penso alla Fiorentina, è un super sogno. Dedica? Alla mia ragazza che è incinta al sesto mese e a tutta la mia famiglia".