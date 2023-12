Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport, alla vigilia della decisiva sfida di Conference League con il Ferencvaros: "Siamo venuti qua per vincere e per fare nostra la partita. All'andata ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, siamo entrati in campo un po' molli, domani non succederà. Possiamo sempre migliorare, quando sbagliamo analizziamo sempre gli episodi. Siamo ad un buon punto, contro la Roma abbiamo fatto una grande partita. Siamo felici, dobbiamo continuare così".



L'EUROPA - "Giocare ogni tre giorni è la cosa più bella del mondo. Siamo felicissimi, vogliamo andare avanti in Europa e migliorarci al massimo in campionato. "