Luca Ranieri ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport in edicola stamani. Queste sono le sue parole: "Di gavetta ne ho fatta tanta e di strada dovrò fare ancora moltissima perché so di dover migliorare sotto tanti aspetti. Ma girare l’Italia, fare esperienze, crescere a livello umano e poi tornare alla base è stata una sensazione gratificante. Adesso sono pronto per stare in questa Fiorentina. Italiano? Quando disse che sarei partito titolare a Praga provai una gioia immensa, un’emozione che ancora oggi mi porto dietro. Purtroppo però sappiamo tutti com’è finita."



LA CONFERENCE - È una coppa a cui tengo molto. La metto sullo stesso piano, per importanza, di Europa League e Champions. Siamo però consapevoli, come squadra, che se vogliamo ambire a giocare una di queste ultime due competizioni dobbiamo fare benissimo in campionato o vincere la prossima finale di Atene».



LA NAZIONALE - Per uno come me che ha giocato in tutte le Under dell’Italia sarebbe un sogno. Il classico obiettivo che ha ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. Io però in questo momento penso solo alla Fiorentina. Poi, semmai, mi godrò tutto quello che verrà