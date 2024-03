Dopo l'ottima prestazione nella partita di ieri contro la Roma, la Fiorentina non è riuscita a portare a casa i tre punti essendo stata raggiunta in extremis dai giallorossi sancendo il 2-2 finale. La Viola era andata due volte in vantaggio grazie alle reti di Luca Ranieri e Rolando Mandragora; occasione quindi persa per i ragazzi di Italiano per ridurre il gap con gli stessi giallorossi. Attualmente infatti sono ottavi con 43 punti, ma potrebbero essere raggiunti dalla Lazio qualora stasera dovesse sconfiggere l'Udinese. Con la rete di ieri il difensore classe 1999 è arrivato a quota 5 reti in tutte le competizioni diventando il difensore italiano dei cinque top campionati europei che ha segnato più reti (fonte Opta).

, mentre ha segnato 3 gol e fornito anche un assist in 6 presenze in Conference League.