Fiorentina, Ranieri pensa a Nzola

Il Cagliari torna a pensare a M'Bala Nzola, centravanti della Fiorentina che può lasciare Firenze in questa sessione di mercato, se dovesse arrivare un altro attaccante nel corso dei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la dirigenza rossoblù si sta muovendo per cercare un attaccante da regalare a Ranieri, valutando, in primis, il profilo di Nzola.