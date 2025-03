Fiorentina, Ranieri: "Resterei qui a vita. Vicenda Bove? VI dico come l'ho vissuta"

AFP via Getty Images

Il capitano della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua esperienza in viola, fra presente e futuro: "Contratto? Io ho il contratto fino al 2028, ma firmerei subito. In Viola a vita. Qui sto bene. Essere capitano? Una gioia immensa. È bello, mi sento giovane. Perché è vero che ho 25 anni, ma ora i ragazzi sono i 2004 e 2005. Essere capitano, mi fa ragionare di più. Cerco di dare il massimo, di aiutare i nuovi arrivati a inserirsi in una piazza calda come Firenze. Cristiano Biraghi mi ha aiutato quando sono tornato qui, il Chino Quarta era l'altro leader, fino a gennaio sono stati i capitani. Li sento ancora"

"Innanzitutto uno spavento assurdo. Uno shock. Piangevamo tutti. Con l'Empoli giocare non è stato facile. Ora siamo felici perché Edo è con noi. Ma le dico che ci è mancato soprattutto in campo. Era un'annata fantastica"