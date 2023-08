La Fiorentina è chiamata a ribaltare l’1-0 incassato all’andata per accedere alla fase a gironi della Conference League. Alle ore 20, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i viola opsitano il Rapid Vienna nel ritorno dei playoff di Conference League. Gli austriaci partono dal vantaggio accumulato grazie al rigore di Grull.



DOVE VEDERLA - Fiorentina-Rapid Vienna, ritorno dei playoff di Conference League, è in programma alle ore 20 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.



A disposizione: Christensens, Martinelli, Kayode, Quarta, Mina, Parisi, Comuzzo, Amatucci, Duncan, Kouamé, Beltran, Sottil, Sabiri, Kokorin.



RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Bajic, Hofmann, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Sattiberger; Oswald, Seild, Grull; Mayulu. Allenatore: Barisic.



A disposizione: Gartler, Unger, Solbauer, Moormann, Bajlicz, Strunz, Kaygin, Kuhn, Zivkovic.



LA DESIGNAZIONE ARIBITRALE



ARBITRO: Simovic (Serbia).



ASSISTENTI: Djorovic-Simovic (Serbia).



IV UOMO: Lukic (Serbia).



VAR: Markovic (Serbia).



AVAR: Zivkovic (Serbia).