È una partita fondamentale per la Fiorentina di Italiano dopo il passo falso di contro il Rapid Vienna. Al Franchi, i viola devono ribaltare l'1-0 dell'andata, siglato da Grull, per qualificarsi alla fase a gironi della Uefa Europa Conference League, competizione di cui sono stati finalisti la scorsa stagione a Praga, perdendo contro il West Ham.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. A disp.: Christensen, Martinelli, Kayode, Comuzzo, Mina, M.Quarta, Parisi, Duncan, Amatucci, Sabiri, Brekalo, Kokorin, Beltran. All.: Vincenzo Italiano.

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Oswald, Quarfield, Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum, Seidl; Kuhn, Mayulu, Grüll. A disp.: Unger, Gartler, Moormann, Koscelnik, Sollbauer, Bajlicz, Kaygin, Greil, Bajic, Strunz. All.: Zoran Barisic.