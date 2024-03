Fiorentina, rapporti logori con Castrovilli. Ma nulla è ancora detto per il futuro

Quella della Fiorentina e Gaetano Castrovilli è stata una bella storia d'amore che, però, pare ormai destinata a finire al termine di questa stagione. Il suo contratto coi viola scadrà infatti il prossimo giugno e non pare esserci al momento la volontà comune di prolungare il rapporto. Il campione d'Europa è tornato ieri per la prima volta ad assaggiare il campo dopo l'operazione al crociato di questa estate arrivata dopo la mancata cessione al Bournemouth. Lo ha fatto scendendo in campo con la Primavera gigliata che ha superato brillantemente il Milan per 4 a 1.



PRONTO - Un test buono per capire che il ragazzo è prontissimo a dare il suo apporto alla causa, nonostante tutto, e punta con decisione la gara di domenica, quando i viola sfideranno la Roma al Franchi. Comunque, quello tra Castrovilli e la Fiorentina, si legge stamani sul Corriere dello Sport, rimane un rapporto logorato da un rinnovo di contratto in stallo da ormai due anni, un rapporto che però in questo periodo è tornato a riscaldarsi.