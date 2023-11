Continua al lavoro al Viola Park anche durante la sosta delle Nazionali. Un periodo utile in casa Fiorentina anche per recuperare i calciatori fermi ai box per problematiche fisiche. Quest'oggi, intanto, tornerà a lavorare in gruppo Michael Kayode che si candida dunque per una maglia da titolare contro il Milan. Fa passi avanti anche Lucas Beltran dopo l'infortunio al costato: anche l'argentino dovrebbe essere presente nella trasferta milanese. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.