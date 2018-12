Questa mattina la Fiorentina si è allenata al Centro Sportivo Davide Astori. E arrivano buone notizie per Pioli e la Fiorentina. Infatti Milenkovic e Mirallas si sono allenati in gruppo a differenza di ieri quando si erano allenati a parte. Quindi sia il belga che il serbo sono pienamente recuperati per la sfida di Marassi col Genoa. Hanno svolto tutto, sia esercizi atletici che partitella finale. Tutto sotto gli occhi di Corvino che ha assistito alla seduta. Lo riporta FirenzeViola.it.