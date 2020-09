Ultima amichevole precampionato per la Fiorentina, che ha affrontato la Reggiana, neopromossa in Serie B. Iachini, dopo settimane di preparazione e studio, facendo anche fronte ad alcune assenze pesanti in vista del debutto di sabato prossimo contro il Torino, schiera la viola con il tanto chiacchierato 3-4-2-1.Fuori Amrabat, che dopo il rosso rimediato nell’ultima gara, non sarà impiegabile nel debutto in Serie A.Parte subito forte la Fiorentina, che ha fame di rodare i meccanismi e farsi trovare pronta per la gara con il Torino fra sette giorni. A sbloccare la gara ci pensa Ribery, che sfrutta un errore della difesa emiliana, ed infila con un piattone l’ex di giornata Cerofolini.Al 14’ la viola sigla già il terzo gol, grazie ad un pallone morbido di Bonaventura che trova il solito Ribery tra le linee, con il francese che non si fa pregare e porta i suoi sul 3-0. Lo zampino del campione ex Bayer Monaco c’è anche nel quarto gol viola, con una bella palla messa in mezzo per Kouamè che deve solo appoggiare in porta. LaDopo sette minuti, la viola cala il pokerissimo, con un gran gol di Kouamè, servito da Duncan con il contagiri arriva davanti al portiere, lo salta e scarica in porta un destro di potenza. Nella seconda frazione la Fiorentina allenata i ritmi, e c’è lavoro anche perCon il passare dei minuti, complice la girandola di cambi, il ritmo si abbassa, anche se i viola provano ad arrotondare il risultato in più occasioni, alcune malamente sprecate. A chiudere il match, dando una gioia alla Reggiana, ci pensa Zamparo, che trova il gol della bandiera con un tap in vincente.