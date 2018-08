La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il mercato della Fiorentina, sottolineando - oltre ovviamente ai big rimasti in rosa e ai colpi in entrata - anche l'operazione che ha portato in viola il giovane Tofol Montiel. La Fiorentina - si legge - è riuscita a convincere il giovane talento maiorchino ad accettare l’offerta viola invece che quella del Real Madrid. Corvino ha pagato sorridendo i 2 milioni della clausola. In Spagna il giovanotto è raccontato come un piccolo Messi.