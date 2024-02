Fiorentina, retroscena su Baldanzi. Tentato un inserimento last minute

La Fiorentina ha chiuso il proprio mercato in entrata nella sessione di gennaio con i soli acquisti di Belotti e Faraoni. Per la verità, i viola hanno tentato fino all'ultimo di provare ad aggredire un calciatore dalle caratteristiche offensive da regalare a Vincenzo Italiano, purtroppo senza successo. Il più vicino, in questo senso è stato Albert Gudmundsson, cercato dai viola insistentemente fino alle 20:00, orario di chiusura del calciomercato. Tuttavia, racconta questa mattina il Corriere Fiorentino in edicola, l'islandese non è stato l'unico calciatore cercato dai viola che hanno provato anche a mettere le mani su Tommaso Baldanzi, finito a Roma.



IL RETROSCENA - Questo il passaggio che troviamo sul quotidiano: "Dopo aver tentato un inserimento last minute su Baldanzi poi lasciato libero di accasarsi alla Roma per un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, la Fiorentina ha deciso di non affondare nemmeno su piste alternative, abbandonando profili come Ramazani o Boga valutati negli ultimi giorni esattamente com’era già successo per l’uruguagio Rodriguez o lo svizzero Vargas. Una strategia non così facilmente comprensibile, almeno rileggendo gli auspici di Italiano"