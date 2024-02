Fiorentina, retroscena su Brian Rodriguez. I viola ci hanno riprovato: cosa è successo

Il mercato in entrata della Fiorentina si è chiudo con solamente due colpi messi a segno nel corso del mese di gennaio. Andrea Belotti in prestito secco dalla Roma, Marco Davide Faraoni in prestito con diritto dal Verona. Eppure di nomi accostati ai viola, soprattutto per quello che riguarda il pacchetto avanzato, ne sono circolati parecchi. Ngonge, Ruben Vargas, Gudmundsson e. E proprio l'uruguagio militante nel Club America è stato ad un passo dal vestirsi di viola. Le società erano di fatto arrivate vicinissime all'intesa definitiva salvo poi far saltare il banco per alcune divergenze. Firenzeviola.it, però, svela un interessante retroscena a proposito proprio di Brian Rodriguez.Circa due giorni fa, infatti, la Fiorentina avrebbe provato a riallacciare i rapporti coi messicani per tentare di capire la fattibilità o meno dell'operazione. La risposta è stata piuttosto piccata dato che il Club America, molto infastidito dal comportamento della società viola, si è rifiutato di riaprire la trattativa. Fiorentina che dunque si ritrova senza nuovi esterni offensivi