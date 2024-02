Fiorentina, retroscena su Zaccagni. Maxi offerta alla Lazio negli ultimi giorni di mercato

La Fiorentina ha cercato in maniera quasi ossessiva di regalare un esterno d'attacco a Vincenzo Italiano durante il mercato di gennaio. Prima Ngonge (finito a Napoli), poi Ruben Vargas e Brian Rodriguez (entrambi sfumati), infine Gudmundsson, inseguito fino alle 20:0 del primo di febbraio. Niente da fare, alla fine la viola ha dovuto accontentarsi dei soli arrivi di Belotti e Faraoni. Eppure, da quanto emerge dalle colonne de Il Messaggero, il board viola ha tentato un tentativo in extremis per un grande protagonista della nostra Serie A agli sgoccioli della finestra invernale: Mattia Zaccagni della Lazio, che Barone e Pradè seguono da un po' di tempo.



MAXI OFFERTA - Il ragazzo è alle prese con il nodo relativo al suo rinnovo (il suo contratto scade nel 2025) con la Lazio e, si legge, si aspettava più riconoscenza da parte della società biancoceleste dopo i 10 gol e gli 8 assist della stagione passata. Per questo motivo la società gigliata ha provato ad inserirsi nelle ultime ore di mercato offrendo 25 milioni di euro di parte fissa più alcuni bonus per provare a strappare il giocatore a Lotito che, dal canto suo, ha fatto muro perché vuole prolungare il contratto dell’ex Hellas.