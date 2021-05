Con la doppietta di ieri contro la Lazio, Dusan Vlahovic è salito a 21 gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. Classe 2000 e un futuro da protagonista, il club viola punta forte sul ragazzo come ha raccontato anche Iachini: "L'estate scorsa sia io che il club eravamo d'accordo nel tenerlo a Firenze, vuol dire che credevamo in lui".