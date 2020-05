La presenza di Ribery, come riporta La Gazzetta dello Sport, che a partire da lunedì tornerà ad allenarsi in gruppo, offre a Iachini varie opzioni. La più scontata lo vede nel suo ruolo abituale, quello di attaccante esterno. In una Fiorentina schierata con il 3-4-3 o con il 4-3-3. Ma il tecnico viola potrebbe anche prendere spunto dalle scelte iniziali e vincenti di Montella, con FR7 e Chiesa protagonisti in una prima linea tutta tecnica e velocità. Resta infine una terza ipotesi. La Fiorentina che nella prossima stagione dovrà cercare di conquistare a ogni costo un posto in Europa, potrebbe sposare l’idea del trequartista.