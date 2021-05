Franck Ribery, esterno offensivo della Fiorentina, ha un accordo verbale per un prolungamento annuale con riduzione dell'ingaggio. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'ultima parola spetta a Gennaro Gattuso, così come per il futuro di José Maria Callejon, stimato dal nuovo tecnico, che lo ha già avuto a Napoli.