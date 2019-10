Ha già conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. @FranckRibery è l'MVP di settembre della #SerieATIM. #WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019

: due gol in sei partite, ultimo quello realizzato al Milan a San Siro il 36enne dellaè stato eletto, secondo le rilevazioni statistiche di Stats e Perform, come miglior giocatore di settembre e sarà premiato al Franchi prima della partita con l'Udinese. L'ad della Lega Serie Acommenta: "​Ribery ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A. E' un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a un campione come lui".