Come riportato da Tuttosport, Franck Ribery non è sazio. Alla soglia dei 37 anni, e dopo un’operazione alla caviglia, ha una voglia matta di ricominciare a giocare con la maglia della Fiorentina. Allenamenti intensi e fisioterapia scandiscono le sue giornate. Senza dimenticare la famiglia ed il meritato riposo, per permettere alla muscolatura il recupero.