Franck Ribery, francese della Fiorentina, è risultato negativo sia al test sierologico che al tampone per il coronavirus. Il giocatore viola, dopo essere atterrato ieri dalla Germania, nei prossimi giorni dovrebbe iniziare a lavorare, come il resto dei suoi compagni, svolgendo al centro sportivo 'Davide Astori' allenamenti in forma individuale. Al momento sono quattro i giocatori della rosa che mancano ancora all’appello: Rachid Ghezzal, Kevin Agudelo, Martin Caceres e Lorenzo Venuti.