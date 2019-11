Franck Ribery è il giocatore più atteso di casa Fiorentina, ma oggi il suo ritorno in campo sembra essere meno semplice del previsto. Il francese infatti, secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, non si è allenato nella giornata di oggi in seguito ad un attacco febbrile, che non preoccupa troppo lo staff medico viola, ma lascia un dubbio sulla presenza del 7 a Verona.