Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Franck Ribery si è allenato regolarmente ed è stato inserito nella lista dei 24 convocati della Fiorentina anti-Padova. Salvo sorprese pero, il francese non sarà impiegato per evitare qualsiasi tipo di rischio in vista della sfida di campionato contro la Roma.