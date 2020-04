Franck Ribery – scrive La Nazione – aspetta solo la chiamata della sua squadra. E’ in Germania orami da tempo, e la valigia per il ritorno alla base, a dire il vero, l’ha già preparata. Di fatto, si aspetta la conferma ufficiale della ripartenza almeno per quanto riguarda gli allenamenti per far scattare il piano immaginato. Sì, perché non appena le istituzioni sanciranno la ripresa del lavoro dei club di serie A, il fenomeno francese si metterà subito in viaggio per l’Italia. Dovrà trascorrere i 14 giorni in isolamento preventivo come disposto dalla normativa vigente, ma comunque in tempo per aggregarsi al resto del gruppo, anche in considerazione delle regole ferree che il mondo del calcio dovrà eventualmente sostenere secondo il protocollo presentato dalla Federcalcio.