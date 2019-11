Franck Ribery è pronto al ritorno in campo, dopo le tre giornate di squalifica rimediate per la sciocchezza fatta dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro la Lazio. I viola hanno avuto una flessione nelle ultime gare, e la contemporanea assenza del fenomeno francese non può essere certo un caso, visto che il numero 7 è sempre più il vero trascinatore della squadra di Montella. Dopo un piccolo problema ad un ginocchio, l’ex Bayern Monaco è pronto a tornare in campo nella gara di domenica contro l’Hellas Verona, al centro dell’attacco nel 3-5-2 che Montella gli ha cucito addosso.



ENTELLA- A certificare il pronto ritorno in campo del francese c’è stata l’amichevole della Fiorentina contro la Virtus Entella, vinta per 5-1 dai viola. In occasione della gara, Ribery ha ritrovato il suo posto in attacco accanto a Boateng, giostrando molto bene e facendo vedere la voglia di spaccare il mondo che lo ha sempre contraddistinto, servendo anche due assist al bacio per i compagni. Amichevole positiva per i ragazzi di Montella, che ha potuto provare tutti i centrocampisti a disposizione in vista Verona, vista l’assenza di Pulgar e Castrovilli per squalifica, con la certezza di rivedere il folletto con il 7 a guidare l’attacco.