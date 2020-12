Dopo il pareggio tra Fiorentina e Sassuolo, Franck Ribery è intervenuto a Sky Sport: "Questa è la mia mentalità, la testa è importante. Anche per far vedere ai più giovani che pure a 37 anni si riesce a lavorare per il bene della squadra. Siamo stati sfortunati a fare un solo gol, ma è andata così. Voglia di lottare per la salvezza? Sono venuto a Firenze e sono contento come ho già detto tante volte, voglio aiutare la mia squadra, la mia società e la mia città. Sarà difficile ma sono qui e nei momenti complicati devo essere importante e pensare solo a lavorare. Oggi abbiamo giocato più tranquilli, con meno paura".