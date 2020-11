Franck Ribery non dimentica i mesi di lavoro con l'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini e ha deciso di ringraziarlo nel giorno dell'insediamento ufficiale di Cesare Prandelli in panchina: "Ti auguro tutto il meglio per il futuro mister. Spero che ci rivedremo ancora qualche volta", recita il post su Twitter pubblicato dal campione francese.





