Il futuro di Frank Ribery sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2021 non è ancora stato rinnovato e sono sempre di più le squadre che lo stanno tentando non ultime il Monza e, soprattutto l'Eintracht Francoforte che lo riporterebbe in Bundesliga.



Intervistato in videocall da Sky Germania, l'attaccante francese ha fatto un piccolo punto sul suo futuro confermando che il campionato tedesco sia ancora importante per lui: "Un ritorno in Bundesliga? Ho passato i miei momenti migliori giocando a calcio in Germania. Tuttavia è ancora un po' presto per parlare del mio futuro. La mia priorità ora resta la Fiorentina"