Franck Ribery tranquillizza i viola. Il 37enne trequartista francese della Fiorentina ha scritto su Twitter: "La prossima partita è la più importante per tutti noi, tornerò prima possibile per dare il mio contributo al meglio delle mie possibilità. Forza Fiorentina, forza viola e grazie a tutti per i messaggi di incoraggiamento".