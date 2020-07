Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



GIOVINEZZA - "Io mi alleno e mi diverto come il primo giorno. Non sono affatto stanco di quello che faccio, per me il calcio, oltre che un lavoro, è divertimento e passione".





COMMISSO- "Rocco e la sua famiglia sono bravissime persone, Rocco ha grande carisma e un entusiasmo trascinante. È un riferimento importantissimo per tutti noi. Ci sentiamo spesso prima e dopo le partite, è sempre molto vicino".



EUROPA - "Penso che già in questa stagione avremmo potuto fare un po’ di più. È evidente che al momento non siamo a livello delle big, ma con due o tre grandi calciatori e la crescita dei nostri giovani credo che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni molto presto".



MONACO - "Il Bayern e Monaco di Baviera sono la mia seconda casa, sicuramente mi mancano tante cose, a cominciare dai tanti amici che ho lì".



TIFOSI - "Più che un saluto vorrei ringraziarli per il grande affetto che mi hanno regalato. Mi auguro che presto possano tornare allo stadio Sogno di regalargli un trofeo".