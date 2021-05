Il Corriere dello Sport-Stadio si interessa del futuro di Franck Ribery in maglia viola dopo l'approdo in panchina di Gennaro Gattuso e le parole d'apertura rilasciate dal francese nella serata di martedì: servirà innanzitutto ridiscutere l’ingaggio, fin qui da top player assoluto (4 milioni netti l’anno), ma la sua esperienza potrebbe trasformarsi nel volano di rilancio dell’intero gruppo. A fargli da sponsor, nei giorni scorsi è stata anche Wahiba, sua moglie che, a mezzo social, ne ha sottolineato una volta di più le qualità tecniche. La famiglia Ribery è rimasta in Germania, Franck ha fatto i conti anche con questo scoglio, ma non sarà un simile dettaglio a fermarlo. Ha ancora voglia di sentirsi protagonista, lo sanno bene tutti. Daniele Pradè dovrà provare a chiudere il cerchio, magari facendo leva su bonus legati anche a piazzamenti con sguardo europeo.