Come scrive l'edizione locale de La Nazione, per la Fiorentina sarebbe necessario intavolare trattative medio-lunghe per Sensi e Zaccagni: il primo verrebbe ceduto volentieri in prestito dall'Inter con un riscatto intorno ai 13 milioni, ma ancora non ci sono negoziazioni in corso. Il fantasista del Verona, invece, è conteso anche dal Milan, e i viola potrebbero abbassarne il prezzo (15 milioni) inserendo una contropartita.



In alternativa, c'è la soluzione legata a Matteo Ricci, svincolato e ben inserito nel meccanismo di Italiano, avendo militato nello Spezia la scorsa stagione. Dei tre, sarebbe il più facilmente raggiungibile, visto anche che sarebbe lieto di ritrovare l'allenatore.



Quanto alle uscite, è arrivata un'offerta troppo bassa dall'estero per Nikola Milenkovic: 16 milioni. I viola ne vorrebbero 25/27, e il temporeggiare della Juventus, che è interessata ma non ha ancora fatto la propria offerta, fa temere un'altra lunga trattativa dopo quella per Chiesa risalente alla scorsa estate.