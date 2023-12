M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina, sta trovando poco la via della rete, e secondo quanto raccolto da Violanews si accende il mercato attorno a lui. Infatti per l'ex Spezia c'è stata una proposta dall'Arabia Saudita, una richiesta di informazioni. Non è incedibile, il mercato comincia già a muoversi