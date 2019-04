"Il Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un risultato negativo, al netto delle imposte, per €15.798.441", inizia così la lettera che il CdA dell'ACF Fiorentina ha comunicato agli azionisti della società viola. Nonostante l'autofinanziamento e il rischio di trovarsi per la terza volta fuori dalle competizioni europee, la Fiorentina non è riuscita a chiudere in attivo il proprio bilancio. I risultati sul campo non arrivano, quelli fuori neanche.