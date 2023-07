Sofyan Amrabat è tornato a Firenze. Il centrocampista marocchino si è presentato nelle ultime ore al Viola Park per iniziare la preparazione sotto la guida di Vincenzo Italiano. Se poi questa preparazione la porterà a termine ancora da giocatore della Fiorentina o meno, è tutto un altro discorso. Visto che gli estimatori del classe '96 non mancano, con il Manchester United in prima fila. I Red Devils sono in attesa di chiudere il colpo Hojlund con l'Atalanta e poi si sposteranno sul centrocampista: l'ex Verona è uno dei primi nomi nella shortlist dell'allenatore ten Hag, anche se di offerte ufficiali al presidente viola Rocco Commisso, fin qui, non ne sono arrivate.



TESTA E FUTURO - Questione di tempo perché ciò avvenga. Almeno di questo sono convinti nell'entourage di Amrabat. Dopo il "no" della Fiorentina al Barcellona di fine gennaio, con il club era stata definita un'intesa per permettere la cessione del mediano in caso di offerte da una big. Del suo futuro ha parlato qualche giorno fa anche il direttore generale, Joe Barone, che ha segnalato come avesse raccomandato a Sofyan di arrivare "concentrato sulla Fiorentina, con la testa per giocare in viola". Per ora Amrabat lo ha fatto, in attesa che lo United presenti la proposta da circa 30 milioni di euro complessivi che lo possa portare a giocare in uno dei club più importanti al mondo. Sei mesi dopo il Barça, ad aspettarlo ora c'è Old Trafford.