Fiorentina, riecco Bonaventura: tra Juve e silenzi, il futuro resta incerto

Marco Demicheli

Rieccolo, Giacomo Bonaventura. A quasi tre mesi di distanza dall'ultimo gol segnato, il 3 dicembre contro la Salernitana, il centrocampista della Fiorentina è tornato a segnare nell'ultima giornata, la sfida vinta contro la Lazio lunedì sera. Un successo che ha anche la firma del classe '89 e arriva a chiudere un periodo di calo in campo e, soprattutto, di tante voci e polemiche al di fuori.



TRA JUVE E SILENZI - Tutto è partito dal mercato di gennaio. E da quel tentativo, fatto dalla Juventus, negli ultimi giorni di trattative per portare il marchigiano via da Firenze. Un trasferimento, a 34 anni, che l'ex Milan era pronto ad accettare, ma che ha invece trovato l'opposizione della società del presidente Commisso. Una scelta non accolta bene da Bonaventura e dal suo entourage, come testimoniato dalle parole dell'agente Enzo Raiola qualche settimana fa: "Sulla questione preferisco stare in silenzio. Alla Fiorentina c'è gente permalosa...".



FUTURO INCERTO - Parole che lasciano aperte le porte a qualsiasi scenario per il futuro. Il contratto di Jack coi viola è in scadenza il prossimo 30 giugno e, a oggi, non ci sono contatti o trattative avanzate per prolungarlo. Nell'accordo è prevista un'opzione per il rinnovo automatico di un anno in caso Bomnaventura giochi almeno il 70% delle gare della squadra di Italiano, ma la sua eventuale permanenza deve passare per un dialogo, chiaro e onesto tra le parti, che a oggi non c'è. Per capire se questa storia potrà continuare, servirà aspettare ancora qualche mese...