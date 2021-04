Riecco Rocco Commisso. Atterrato in città alle 8, il presidente viola è tornato in Italia per stare vicino alla Fiorentina in questo delicato finale di stagione. Al suo arrivo in hotel, il numero uno della società ha dichiarato: "Sto bene. Giornata importante? Sì. Volevo portare qualche vaccino, ma non me l'hanno lasciato fare (ride, ndr). Non so quanto resto a Firenze, staserà incontrerò la squadra".