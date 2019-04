"Primo giorno di scuola" alla Fiorentina per Vincenzo Montella, che torna a guidare i viola dopo la precedente esperienza dal 2012 al 2015. Il tecnico di Pomigliano d'Arco prende il posto del dimissionario Stefano Pioli e ha trovato un accordo con la società per guidare la squadra fino a giugno 2020.



Montella ha raggiunto la città in treno da Roma, approdando alla stazione Campo di Marte, nella quale ha trovato diversi cronisti ad attenderlo e ai quali ha rilasciato questa battuta: "Sono sempre contento di tornare a Firenze". Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento e sarà presentato alla stampa.