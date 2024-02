Fiorentina, Riganò bacchetta Biraghi: 'Non mi è piaciuto dopo Lecce. Ha scaricato la colpa sugli altri'

Hanno certamente fatto rumore le parole di Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina e intervenuto dopo la sconfitta dei viola a Lecce. L'ex Inter ha voluto porre l'accentro sul alcune prestazioni dei singoli, pur senza fare nomi, parlando anche di figura misera da parte di tutto il gruppo. Un comportamento che non è piaciuto granché a Christian Riganò, ex bomber della squadra gigliata che ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni.



ATTACCO - "Nel primo tempo contro il Lecce poteva finire 2/3 a zero per loro e la fortuna ti aveva aiutato. Nel secondo tempo non ho capito perché non abbiamo fatto possesso palla. Il possesso palla è anche fatto per perdere tempo. A Lecce doveva essere fatta una lettura dai giocatori in campo, l'allenatore non c'entra. Il discorso di Biraghi non mi è piaciuto anche perché non si è messo in discussione, ma ha scaricato la colpa sugli altri compagni. Secondo me da capitano è sbagliatissimo. In questo momento la Fiorentina non ha gli esterni per sviluppare una manovra offensiva con le ali. Parisi? Sicuramente un po' di tempo gli serviva per ambientarsi, ma non può essere una scusa quella del ruolo. Qualche partita ha fatto molto bene, altre peggio. Belotti? A questo punto è meglio Nzola."