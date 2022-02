Questo pomeriggio l’ex attaccante dellaè stato ospite del podcast della“Firenze Sogna”. Queste le sue parole:di solito la si conosce per le vacanze, le isole eolie sono considerate sette perle. A livello calcistico è dura perché non ci sono le strutture per far cominciare a giocare a calcio un bambino, non esistono scuole calcio li. Si giocava per strada. E anche se il Lipari giocava in un campionato di tutto rispetto come l’, ovviamente per vari motivi in pochi ti venivano a vedere"."La gente in quel momento triste aveva bisogno di aggrapparsi a qualcuno, e in quel momento si è aggrappata a me. Io dico sempre che sono stato un calciatore normale messo tra i grandi. Questo perché sono arrivato qua, ho preso la maglia viola numero nove e subito mi hanno paragonano a. E il paragone non esiste…"."Mi piace dire che anon mi sono mai sentito solo. InC non bastavano gli stadi per tenere i tifosi che seguivano in trasferta: la gente era sempre tanta e dall'altra parte le società si sfregavano le mani perché l'incasso era quello della vita. In tanti mi dicono: era meglio in C2. Ma io dico no:Pronti-via ci sono stati subito risultati, poi c'è stato un po' di appannamento che ha pagato per tutti. Il che mi dispiace perché era una persona vera, in più non era colpa sua: in campo ci andavamo noi. Quando riuscimmo a vincere, con un gol mio e uno di, abbiamo dato una mazzata a loro andando poi a vincere il campionato".Mi sono sentito il condottiero di tutte le persone che venivano allo stadio. Qualcuno mi chiedeva perché non vengo spesso allo stadio, ecco: non ci vengo perché vorrei giocare ancora”.