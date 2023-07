La Fiorentina tiene d'occhio diversi profili per rinforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, nel caso in cui Igor dovesse lasciare Firenze, i Viola potrebbero tornare alla carica per il difensore dello Spezia Dimitrios Nikolaou. I rapporti con i bianchi sono oggi distesi e, in caso, non sarebbe difficile riuscire ad arrivare ad un'intesa economica. Il ragazzo è inoltre gestito dal procuratore Fali Ramadani, che con la Fiorentina è in strettissimi rapporti.