Con la dirigenza viola impegnata nella sessione invernale di calciomercato, con l’imperativo del club che dopo la cessione di Maleh al Lecce sembra esser diventato quello di sfoltire in primis la rosa e poi eventualmente pensare agli acquisti, la Fiorentina oggi si appresta a chiudere una trattativa importantissima per il suo presente, ma che influirà certamente anche sul futuro. Come riportato da molti siti e giornali nei giorni scorsi, il centrocampista classe ’89 Giacomo Bonaventura è veramente ad un passo dal rinnovo contrattuale con la Fiorentina: secondo quanto filtrato dal club il rinnovo dovrebbe essere di un'altra stagione, fino a giugno 2024.



il nuovo accordo sposterà di un anno la scadenza con reciproca soddisfazione delle parti: nella giornata di oggi l’entourage del giocatore dovrebbe raggiungere il Centro Sportivo Davide Astori per mettere nero su bianco l’accordo. E secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentina questa mossa potrebbe addirittura cambiare le strategie dei viola in fase di mercato: una prolungata permanenza di Bonaventura alla Fiorentina infatti potrebbe far cessare immediatamente la ricerca di trequartisti fatta dai viola negli ultimi mesi: come dimenticarsi i forti interessamenti per Sabiri della Samp e Pereyra dell’Udinese che, con l’arrivo in estate di Barak, potrebbero usufruire di poco spazio.