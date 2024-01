Fiorentina, rinnovo in bilico per Bonaventura: le ultime

Il rinnovo di Giacomo Bonaventura con la Fiorentina è tutt’altro che un affare scontato. Secondo quanto, infatti, riportato da La Repubblica, i contatti per il prolungamento dell’ex Milan, che un anno fa ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2024, con opzione a favore della società fino al 2025, hanno subito un rallentamento. Bonaventura, che al momento guadagna 1,5 milioni di parte fissa più bonus da 400/500mila euro facilmente raggiungibili, ha richiesto che il suo ingaggio venga in qualche modo alzato o comunque consolidato, data l’ottima stagione che sta vivendo a Firenze (6 reti e 2 assist in questa annata di Serie A, mentre la società viola vorrebbe abbassare la parte fissa dal milione e mezzo a poco più di un milione, alzando quella relativa ai bonus. Le parti si aggiorneranno in tempi brevi per risolvere la situazione.