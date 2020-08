Secondo La Nazione c'è un ritorno di fiamma per Rodrigo De Paul. Fiorentina e Udinese avrebbero ripreso a dialogare, con due differenze fondamentali rispetto allo scorso anno: la prima è relativa alla stagione normale disputata dal giocatore che difficilmente spingerà i bianconeri a chiedere di nuovo 45 milioni per il suo cartellino; la seconda riguarda l'interesse che pare si sia manifestato da parte dei friulani per il doppio prestito di Vlahovic e Sottil, con un’opzione da far valere anche per la stagione successiva sempre per un altro anno in prestito. Potrebbe essere quindi la volta buona.