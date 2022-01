La Nazione (Firenze) rispolvera per la Fiorentina il nome di Lorenzo Lucca del Pisa, che sembrava fuori portata a ottobre dopo che gli interessi delle big italiane avevano fatto lievitare fin troppo il suo prezzo. Adesso le acque sono di nuovo calme, e la società viola potrebbe bloccare il giovane bomber per giugno evitando il rischio-asta, e al contempo accontentando il Pisa che ha già fatto capire di voler terminare la stagione con Lucca al centro dell'attacco. Questa operazione avrebbe senso specialmente se non dovesse arrivare a gennaio un giocatore dal costo elevato come vice Vlahovic.