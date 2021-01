La Fiorentina è ancora alla ricerca di un esterno di destra, e secondo quanto riporta La Nazione, sono ripresi i contatti con il Verona per il centrocampista serbo Darko Lazovic. La Fiorentina si è mossa su una doppia soluzione: la prima, identica a quella realizzato proprio un anno fa con il Verona con Amrabat (acquisto subito e trasferimento a Firenze il prossimo giugno); soluzione numero due: convincere i gialloblù a trattare già in questi giorni il cartellino di Lazovic, magari con un prestito oneroso e un riscatto obbligatorio da far vale a giugno.