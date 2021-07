Ieri hanno fatto di nuovo capolino alcune voci relative all'interessamento della Fiorentina per Alejandro Gomez, attualmente a Siviglia. Il cartellino dell'ex capitano dell'Atalanta costa 17 milioni circa, e il DS Monchi non sembra dell'idea di lasciarlo partire così facilmente. Inoltre, scrive La Nazione (Firenze) gli spagnoli non concederanno pagamenti dilazionati.