La Fiorentina è pronta alla rivoluzione in vista del mercato di gennaio, dove Pradè e gli uomini mercato viola dovranno rinforzare decisamente la rosa, per evitare un girone di ritorno con la paura della retrocessione. Sicuramente un reparto da rinforzare è quello dell’attacco, con le giovani punte viola che a stento hanno trovato la via del gol nelle prime 17 giornate di campionato.



RITORNO DI FIAMMA - Uno dei nomi più caldi è quello di Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan trasferitosi al Wolverhampton nella scorsa estate. Il giocatore piace alla Fiorentina dalla scorsa stagione, quando in estate si è provato un approccio, poi sfumato a seguito della concomitanza con il passaggio di proprietà e delle scelte di puntare sui giovani del vivaio. L’interesse, in vista del mercato di gennaio, è reale, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, e gli agenti del giocatore incontreranno la proprietà del club inglese dopo il 4 gennaio, quando finirà il tour de force sotto le feste di 4 partite in 7 giorni.



SPAZIO - Il ragazzo dalla sua avventura in Premier League si aspettava di trovare più spazio e vorrebbe comprendere la fattibilità di un trasferimento in un club che potrebbe garantirgli un maggiore minutaggio e più continuità. I viola aspettano gli sviluppi e il lavoro dell’entourage del giocatore, con l’idea di proporre un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in seguito a presenze e prestazioni. Nel caso le parti riuscissero a trovare un accordo, la Fiorentina avrebbe trovato il primo rinforzo per gennaio.