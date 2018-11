Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la Fiorentina è sbarcata a Malta per constatare le condizioni degli impianti che potrebbero ospitare la squadra di Stefano Pioli per un ritiro invernale a gennaio, da incastrare tra le vacanze dei giocatori e l'esordio in Coppa Italia, fissato per il giorno 13 dello stesso mese.



Come riportato da Net Television, una delegazione della società viola - tra cui il Team Manager Alberto Marangon - ha analizzato le strutture in terra maltese, come lo stadio Ta'Qali. Insieme ai gigliati c'era Hannes Empl, il Chairman di Malta Football Camps che lavora per trovare sistemazioni di squadre di calcio a Malta. Se la Fiorentina dovesse accettare la location - in concorrenza con due località spagnole - verrebbero giocate due amichevoli: una contro La Valletta, l'alta con il Gzira United.